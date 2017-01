Cop d’efecte

Aquest matí comença a Madrid la conferència de presidents dits autonòmics. Una conferència on no hi haurà ni Carles Puigdemont ni Iñigo Urkullu. Mariano Rajoy vol deixar en evidència, sobretot, el president de la Generalitat, que s’hi juga en aparença molt més, perquè Catalunya no gaudeix d’un règim fiscal propi. Per això la propaganda del govern espanyol ha insistit de manera obsessiva que s’hi prendran decisions “d’alta transcendència que afectaran tots els ciutadans”. A aquestes alçades del drama –o de la comèdia– les mentides es detecten massa ràpid. Diguin el que diguin, els presidents dits autonòmics només tenen veu a l’hora de rebutjar amb vehemència “els privilegis” que l’Estat pot cedir a Catalunya. Com en la tristament famosa clàusula Camps, tots volen “igual o més que els catalans”. Intentar reconduir aquesta mentalitat és inútil. Si l’ha de canviar algú, que la canviïn el PP i el PSOE, que són els que més l’han atiada.