Competència indesitjada

El sector del taxi va parar ahir a tot l’Estat. A Barcelona, concretament, 24 hores. En la capital de Catalunya les protestes dels taxistes han estat de les més intenses i, sovint, de les més agressives. No debades Élite, un moviment que inicialment es va caracteritzar per la intransigència més explícita, ha acabat convertit en el sindicat majoritari a la ciutat. L’angoixa, la inquietud i el neguit dels taxistes tenen nom propi: Uber, Cabify i totes les aplicacions que ells consideren “competència deslleial”. Són molts els clients a totes les grans ciutats del món que trien unes opcions que els asseguren, segons afirmen, un millor servei i una tecnologia més avançada. El sector tradicional contradiu aquests avantatges i replica que ells també han estat capaços d’adaptar-se als nous temps incloent-hi aplicacions que asseguren els mateixos serveis. Sigui com sigui, el moll de l’os és una regulació que sempre ha estat excessiva i que comporta llicències –actualment, a Barcelona sobre els 140.000 euros– que hipotequen la vida inicial del taxista, però que s’acaben convertint en una assegurança per a la jubilació. Els taxistes convencionals veuen trontollar el seu món i envesteixen contra l’administració i contra la “competència deslleial”. Però ho tenen molt difícil. Tan difícil com tots els mons que les noves tecnologies i els nous temps han substituït.