Com saben tant i tan poc?

Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull semblen haver-se posat d’acord de la manera més ajustada. Tots tres han implicat l’extinta Convergència Democràtica en el cas del Palau, però només fins a un cert punt. És a dir, tots tres han declarat que Convergència cobrava comissions de Ferrovial a través de la Fundació del Palau, però només hi han implicat els seus dos extresorers. No saben res més. Malgrat la insistència del fiscal, no han volgut dir-ne més noms, ja dins l’estructura política del partit. És a dir, per ignorància o per prudència, han limitat la seva implicació al caporal de guàrdia. Però la contradicció és evident. Si en sabien tan poc, per què ahir Jordi Montull va revelar que al començament Convergència cobrava el 3 per cent de tota l’obra assignada i que, després, per avarícia, va demanar-ne fins el 4 per cent. Qui li va dir que aquesta era la comissió i que després va pujar per fer curt? Ells només rebien uns diners, se’n quedaven una part, que havia de ser per a la Fundació i no per a les seves butxaques, i redistribuïen la resta.