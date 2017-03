Colau, de negre

Enmig de grans saraus s’ha inaugurat a Barcelona el Mobile Wolrd Congress, que deu ser la fira que més enveja Madrid a Barcelona. Grans autoritats de l’Estat i grans també del país, però no tant perquè els grans d’allà sempre són els més grans, s’han aplegat en les cerimònies habituals. La premsa d’ací i la d’allà han centrat l’atenció en la coincidència del rei d’Espanya amb el president de la Generalitat. Una combinació tan morbosa que ha esquivat altres atencions. I se’n mereix, i molta, d’atenció, l’alcaldessa de Barcelona. Se la veia apagadíssima, a Ada Colau, en la inauguració. Vestida de negre i de luxe, i declamant benvingudes en un anglès forçat. Quina diferència. No fa tant d’una campanya electoral en la qual Colau titllava el Congrés poc menys que de dimoni capitalista i encara menys, perquè ja feia alcaldessa, de quan es va plantar al centre de Movistar de la plaça de Catalunya de Barcelona per fer costat als treballadors externs explotats per la companyia. Què se n’ha fet, d’aquelles flors?