Mentre el govern del PP s’omple la boca de diàleg, que és en realitat monòleg, per darrere els seus membres mantenen fresca i viva la denominada doctrina Wert, consistent a intentar espanyolitzar-ho tot. Dimarts passat la nova i catalana ministra Dolors Montserrat va proposar al Congrés el desplegament d’uns Erasmus celtibèrics. Aquesta «Operació Cervantes» pretén repetir la fórmula d’èxit dels estudis universitaris europeus dins el territori que consideren seu. D’aquesta manera, com que els pares dels nens catalans no deixen que els espanyolitzin del tot, ara ho intentaran amb els joves universitaris. Fins a on se sap, Dolors Montserrat és ministra de Sanitat. Encara ha fet curt. Podria haver proposat intervencions quirúrgiques amb la mateixa intensió renacionalitzadora. Els Cervantus fan la mateixa sentor de sempre. Un intent de recuperar la mili, que els déus no permetin que torni mai.