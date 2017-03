Cent per cent PSOE

Finalment, en un acte que va desbordar totes les previsions, ahir i a Madrid Susana Díaz va presentar oficialment la seva candidatura per a la secretaria general del PSOE. Els vells dirigents del partit la van arrecerar. Hi eren tots: Felipe González, Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Bono, Carme Chacon, José Blanco, Elena Valenciano… No hi ha cap dubte sobre en qui confia l’establishment socialista. Per això, el lema de la candidatura de la presidenta andalusa és diàfan: 100% PSOE. Aquesta és la virtut i aquest és exactament el defecte. Tot el vell PSOE, el que ha multiplicat els errors fins arribar a la lamentable situació actual, acompanyen Díaz, que creu que a la seva esquerra no hi ha ningú digne de ser considerat. Ja s’ho trobarà, Susana Díaz. En les primàries que el seu partit farà previsiblement el mes de maig. O en les eleccions que convocarà Mariano Rajoy quan consideri que li convenen.