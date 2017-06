Censura i govern estèrils

Malgrat l’enorme espectacle de focs artificials que es va poder veure ahir, com ja estava previst Mariano Rajoy va superar amb estretors la moció de censura que va presentar Podemos. Perquè Pablo Iglesias no compta amb la majoria necessària per desbancar l’actual president del govern espanyol. L’intent va ser debades, però va tornar a demostrar la debilitat del govern del PP. Un govern que ha aconseguit aprovar els pressupostos d’aquest any suant la cansalada. És veritat que Rajoy, tan fràgil com es vulgui, continua manant. Però manant per a què? No pot aplicar el seu programa perquè no compta amb prou majoria per fer-ho. La qüestió és anar tirant i donar gràcies a les caramboles. Per això, l’únic objectiu que té sentit per al president espanyol és frenar el procés independentista a Catalunya. I per això mateix Espanya, amb un govern que no governa i una oposició que no s’ajunta, només té, com sempre, un objectiu, continuar sent una, encara que no pagui la pena ni tingui cap sentit.