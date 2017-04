Catalunya Caixa, de puntetes?

A mesura que van passant les setmanes s’acumulen els càrrecs contra els exdirectius de Catalunya Caixa Narcís Serra i Adolf Todó. Des de sobreus disparats fins a aprovacions a cegues d’operacions urbanístiques que assenyalava a dit el primer. L’Audiència Nacional els imputa igualment un immens forat negre de més de 700 milions d’euros. Les irregularitats en la gestió de Catalunya Caixa i els diners públics que el FROB hi va haver d’injectar converteixen l’entitat en un dels escàndols més dramàtics de la fallida del sistema de caixes d’estalvis a l’Estat. Tot això es comença ara airejar, però, curiosament, en la majoria dels mitjans els detalls judicials que se’n van sabent interessen molt poc o gens. Agradi o no agradi sentir-ho, atrau més la “curiositat” informativa el cas Palau que no les barbaritats que els directius de Catalunya Caixa van perpetrar en l’entitat. Per què la Diputació de Barcelona en mans del PSC i els seus aliats no demana la mateixa atenció que el finançament de Convergència o els presumptes excessos de la família Pujol? Potser perquè conèixer amb detalls els pecats de la “vella esquerra” invalidaria la confluència en una de “nova” que repeteix errors, vicis, cares i carotes.