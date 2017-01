Catalans, Espanya vetlla per vosaltres!

Demà es farà a Madrid –on, si no?– la conferència de presidents dits autonòmics que el govern de l’Estat anuncia de fa dies a bombo i platerets. Carles Puigdemont ja ha anunciat que no hi assistirà. Tal com ha fet Iñigo Urkullu. El lehendakari basc no ho farà perquè no li cal. Amb el concert, ja els poden tocar la flauta. El president de la Generalitat no ho farà perquè està fart que li prenguin la mida. Perquè ha decidit que les reunions amb el govern de l’Estat han de ser bilaterals i no una batalla de gairebé tots contra un. I com ha reaccionat Mariano Rajoy? El seu ministre portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, ha acusat Puigdemont de “no interessar-se pels problemes de la gent” i ha proclamat que la trobada és important perquè s’hi parlarà “del nou model de finançament”. Si algú no s’interessa pels problemes de la gent, és el mateix Rajoy, que fa dos anys hauria d’haver aprovat el nou finançament autonòmic i no ho ha fet perquè se’n fot, dels problemes de la gent. Però, tranquils, Méndez de Vigo va afirmar divendres que ningú se n’ha de preocupar perquè el govern d’Espanya sí que es preocupa pels catalans i els bascos. Ara sí que podem estar tranquils!