Potser és una casualitat, però la sanció que el Comitè de Competició –qui és el Comitè de Competició?– ha perpetrat contra el jugador impedirà que Neymar Jr. jugui el partit contra el Reial Madrid. Un partit que resultarà determinant per determinar qui dels dos equips guanya la lliga aquesta temporada. Neymar Jr. va sortir del terreny de joc a la Rosaleda aplaudint el quart àrbitre després d’haver vist la targeta vermella. L’actitud va constar en l’acta i ha costat tres partits al davanter blaugrana, incloent-hi el denominat “clàssic”. “Clàssic” fa moltes dècades que és perjudicar els uns i beneficiar els altres. I els “uns” i els “altres” sempre són els mateixos. Més casualitats: els greus insults que Cristiano Ronaldo va dirigir diumenge contra l’àrbitre del partit amb l’Atlètic de Madrid sense que el col·legiat s’immutés i sense, no cal dir-ho per reblar la casualitat, constés en acta.