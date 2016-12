Càstig i enquestes

Les enquestes continuen castigant el PDECat i premien Esquerra Republicana. Potser les enquestes s’equivoquen, perquè les enquestes no n’encerten ni una. Però potser també que el nou partit resultant de la liquidació de Convergència Democràtica encara no ha sabut fer-se un lloc efectiu en aquests temps tan durs que corren. Els dirigents del Partit Demòcrata, doncs, haurien de començar a considerar la possibilitat de fer-se veure i fer-se entendre més. Deixant de costat la dispersió i les contradiccions que tant els afecten des del moment en què es va constituir. Hi ha un espai en aquest país, de centre dreta i centre esquerra, que corre el perill de quedar-se orfe, d’acabar en mans d’opcions que no el representen realment. Les enquestes només en són un símptoma més.