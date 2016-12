Carles Puigdemont: “Hem de començar a acostumar-nos a gestionar poder d’estat”

Carles Puigdemont, president de la Generalitat, va ser el protagonista d’un dinar-debat organitzat per la Fundació Catalunya Oberta que va girar al voltant del referèndum i dels reptes i incerteses que planteja la desconnexió d’Espanya. El president català, amb el discurs decidit i optimista que ha mantingut des que va acceptar el càrrec, va deixar clar que el futur del país dependrà dels catalans. “Nosaltres som els únics que podem deixar de fer el referèndum. Si ho volem, el farem”. En aquest sentit, va argumentar que les accions que està duent a terme el govern espanyol no estan pensades per impedir la celebració del referèndum generant un incident el dia de la votació sinó per evitar que el govern català s’hi posi a treballar. “Hem de travessar aquesta fase, i ho farem perquè només depèn del nostre coratge”.

Fins i tot en el supòsit que el dia del referèndum hi hagués un ordre judicial per retirar les urnes -un escenari que va considerar molt improbable- l’ordre seria, va dir, materialment inaplicable. “En tot cas, si passés això l’independentisme ja hauria guanyat”. Tot i així, Puigdemont no va descartar al 100% que algun element faci materialment inviable la celebració del referèndum –“tot pot ser a la vida”–, com ara que no s’hagin pogut fabricar les urnes o que no s’hagi pogut elaborar la mecànica de cens necessària perquè la gent pugui votar. “O bé que l’ofensiva de l’estat sigui tan bèstia que tots quedem inhabilitats, però llavors ens trobaríem en un altre escenari. Un escenari que, en tot cas, no ens faria tornar cap a casa”.

Respecte les diferències entre el 9N i el referèndum, va destacar que aquest cop serà vinculant, que estarà organitzat pel govern, que només hi haurà una pregunta i que es respondrà amb un “sí” o un “no”.

“L’abstenció no pot servir per bloquejar el desig de la majoria”



El president català va assegurar que la validesa internacional del referèndum no la determinarà el Tribunal Constitucional sinó les garanties amb les quals se celebri i la participació de la gent. Preguntat sobre l’abstenció que demanaran els partits unionistes, Puigdemont va pronosticar que no demanaran l’abstenció sinó el boicot, afegint que les recomanacions internacionals consideren que ni una cosa ni l’altra poden invalidar el resultat. Sempre i quan, va matisar, hi hagi una mobilització majoritària: “La clau no és mobilitzar el vot del no, tot i que tant de bo es mobilitzi. La clau és que siguem prou votants per representar la majoria del país. A totes les eleccions hi ha gent que aposta per l’abstenció, però això no pot servir per bloquejar el desig de la majoria.”.

Maglrat aquesta reflexió, Puigdemont va assegurar que el govern treballarà perquè els ciutadans contraris a la independència participin i, de fet, es va mostrar optimista: “Pel 9N, que era una procés participatiu ni oficial ni vinculant, més de 400.000 persones van votar en contra de la independència. Si ara els diem que és vinculant, no creieu que superarem aquesta xifra? Jo crec que sí. Una cosa és el que demanaran els partits i l’altra és el que farà la gent del carrer, que potser vol votar sobre el seu futur”. En aquest sentit, va considerar que el vot del “no” serà suficient per obtenir una participació prou àmplia per donar el resultat com a vàlid.

“La gestió de l’expectativa farà que la gent tendeixi a pagar mes a una hisenda o a l’altra”



Pel que fa al sector de l’independentisme que està demanant ajornar el xoc de trens fins que hi hagi una majoria social més àmplia, Puigdemont va ser rotund: “Necessitem créixer? Sempre. Ara bé, sense cap mena de dubte, som més que els unionistes”. A més, basant-se en l’última enquesta del CEO, va assegurar que la base perquè creixi el suport a la independència, existeix: “La majoria dels enquestats, amb diferència, creuen que viurien millor en una Catalunya independent. En el moment en què la gent hagi de confrontar el seu futur amb un vot tan decisiu per a la seva vida, aquesta pregunta personal sobre si viuran millor o pitjor ens farà guanyadors”.

En aquest sentit, Puigdemont considera que “la gestió de l’expectativa” és un element clau per a la victòria. No només en relació als avantatges de viure en una Catalunya independent sinó també en el marc del conflicte que la desconnexió pot generar entre les dues legalitats. “Hem de començar a acostumar-nos a gestionar poder d’estat. Entre d’altres coses, perquè els funcionaris espantadissos ho siguin menys. Hem de poder dir-li a un policia o a qualsevol altre funcionari que no està complint la seva feina i que per tant li obrirem un expedient. Això és el que fan els estats, exercir el seu poder, i quan no tenen més remei han d’exercir la força”.

També es va referir a la interferència entre les dues agències tributàries: “No és tan important que a l’endemà tothom pagui tots els impostos a la hisenda catalana. Evidentment, quants més millor, i estic convençut que un gruix important de la població i de les administracions locals ho faran, però el més important és l’expectativa que tindrà la gent, independentista o no, sobre qui farà el recàrrec. És la gestió d’aquesta expectativa la que farà que la gent tendeixi a pagar més a una hisenda o a l’altra. Si som versemblants en la nostra victòria, fins i tot el més recalcitrant dels unionistes sabrà que la seva inspecció fiscal la realitzarà la hisenda catalana.” Aquest escenari d’incertesa, va dir, serà “un període transitori curt”, afegint que el govern d’un estat independent actuarà de manera responsable perquè la gent compleixi les obligacions tributàries del nou estat.

També va explicar que la llei d’hisenda catalana i la seva estructura, tant humana com tecnològica, estaran a punt, així com la resta de les estructures d’estat. “Estem bé, no puc ser més precís però diguem que no em fa patir”. Confia que, quan s’engegui la maquinària per a la celebració del referèndum, tot estarà a punt perquè, si guanya el “sí”, Catalunya pugui funcionar com un estat l’endemà de la proclamació d’independència.

Davant l’opinió d’un dels assistents, que va considerar que l’independentisme de vegades fa el ridícul, Puigdemont va defensar l’actuació responsable del govern de Junts pel Sí i va afegir: “Fer el ridícul seria rendir-nos, resignar-nos, acceptar un acord rebaixat, renunciar a allò que ha mobilitzat milions de persones durant cinc anys. Això seria fer el ridícul. I no ho farem”.