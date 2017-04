Calendes gregues

El 70 per cent de la de les inversions que Mariano Rajoy ha promès per al Corredor Mediterrani no es faran efectives fins al 2020, segons les intencions del govern espanyol, que recull mil·limètricament, en la part que li correspon, el pressupost del 2017. La xifra total destinada al corredor del patiment –316,5 milions– és del tot insuficient, i una burla, comparada amb les inversions anuals en l’AVE i la seva delirant estructura radial. Rajoy ha tornat a repetir la jugada de José Luis Rodríguez Zapatero, que, en concretar el fals traspàs de rodalies, va prometre a la Generalitat 4.000 milions per a una inversió que no es va concretar mai. També en aquell moment la part més grossa del compromís es va deixar per als darrers anys. Quan va arribar el PP al govern espanyol, i amb l’excusa de la crisi, Rajoy va suspendre la inversió. La suspensió de la quantitat compromesa per al Corredor correrà a càrrec de qui governi a Espanya en aquell moment. Ja trobarà l’excusa necessària per justificar-ho.