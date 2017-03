Dijous passat els sindicats d’estudiants van convocar una vaga a la universitat. Reclamen que el preu de les matrícules sigui un 20 per cent més barat. Protesten perquè “en altres comunitats” les taxes universitàries són molt més assequibles. Tenen tota la raó. No només les taxes. A Catalunya tot es paga dues vegades. O és que no van en tren ni agafen autopistes? Fins ací la irritació és lògica. Tot i que també podrien demanar, juntament amb l’abaratiment, garanties que allò que paguen els contribuents té sentit. Per exemple, un alumne que suspèn per actitud hauria de tornar als contribuents allò que ha cobrat per malgastar. En tot cas, la protesta té un cert sentit. Allò que ja no en té tant és que la Universitat Autònoma, cau de Podems i revoltes, fes fila d’Orient Mitjà. Grups d’emmascarats van obstruir-ne els accessos amb contenidors, amb estètica montonera i posat desafiant. La imatge recordava situacions i societats que més val tenir ben lluny. Per a què volen matrícules més barates? Per formar-se en la guerrilla urbana?