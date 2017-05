Audiències i audiències

Dia sí i dia també l’oposició afirma al Parlament que TV3 ha perdut audiència i els mateixos dies atribueix el descens “al procés”, que allunya el mitjà de “la pluralitat”. Una teoria indigna de diputats documentats, que encara fa més riure quan es constata que aquest mes TV3 ha recuperat el segon lloc i que, per tant, no perd audiència sinó que en guanya. Però, en tot cas, contrasta aquesta fixació amb el seguiment que unes altres oposicions fan d’altres cadenes públiques. Com ara de la nova betevé, abans BTV; és a dir, la televisió municipal de Barcelona. Aquesta televisió, també pública, ha perdut en els darrers dos anys la meitat de l’audiència. I ha passat de l’1’2 per cent del 2015 fins al 0’4 per cent actual. Tot un rècord, que coincideix amb la gestió del nou equip de govern que encapçala l’alcaldessa Ada Colau. I tot això passa després d’haver invertit gairebé 300.0000 euros en un canvi de marca que no ha servit de res. I alhora quan es constata una decantació descarada que afecta els col·laboradors i els contertulians, que cada vegada més són exclusivament del gust de l’alcaldessa. I l’oposició, què? Només cal imaginar per un segon què passaria si TV3 hagués patit la mateixa davallada i si els seus contertulians fossin tan “plurals” com els de betevé.