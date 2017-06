Art i part

A aquestes alçades de la tragicomèdia ha quedat ben clar i demostrat que el govern de Mariano Rajoy fa servir la fiscalia com un ariet i un fre. Com un ariet contra el sobiranisme català. Com un fre per impedir que progressin les investigacions hostils. La fiscalia és una arma carregada de present i de mala llet. El que no era tan previsible era la contaminació total. El model de vida del mateix Partit Popular s’encomana a tot el que toca. I així ha estat i així és. Ara acaba de fer-se públic que el fiscal anticorrupció, Manuel Moix, tenia el 25 per cent d’una propietat offshore a Panamà. Com qualsevol ministre que vulgui ser important. Alguns dirigents del PP l’han defensat adduint que no es pot pretendre que tots els càrrecs públics siguin pobres de solemnitat. Efectivament, els càrrecs del PP no són gens pobres. Per això molts han acabat com han acabat i per això calia impedir que continuessin els processos amb nomenaments com el de Moix. Ara, almenys s’haurien de salvar les formes. Quan l’encarregat de tallar la corrupció té comptes i empreses pantalla a Panamà hi ha raons per pensar que l’àrbitre juga amb l’altre equip i, a més, participa en el suborn del rival per assegurar-se encara més la victòria. Deien els senyors de Ciutadans que ells arribaven a la política per assegurar el joc net. El joc de Manuel Moix i Mariano Rajoy?