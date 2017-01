Aquest calbot no és nostre

Si Mariano Rajoy parla amb els periodistes madrilenys sobre els idiomes de la pàgina web de la Moncloa, és perquè prèviament ha esclatat una polèmica. La va remoure el president dels Estats Units quan, tot just prendre possessió del càrrec, va decidir eliminar la versió en espanyol del web de la Casa Blanca. A partir d’ara el calbot no és nostre i ens limitem a transcriure literalment la conversa per whatsapp entre la presidenta d’Andalusia i un espontani:

“Susana Díaz Pacheco: Trump retira el español de la web de la Casa Blanca: un desprecio a la comunidad hispana y un ataque intolerable a la segunda lengua en EEUU.

JNogueras: Bueno, la segunda lengua española es el catalán y os la pasáis por el forro de los cojones día día y día también”.