Amenaces i xantatges

El president de la Generalitat va portar ahir a Madrid, gràcies a la gentilesa de l’alcaldessa de la ciutat, un nou missatge de diàleg i acord. El darrer, pel que sembla, abans de la convocatòria del referèndum. Carles Puigdemont es va estendre apel·lant al respecte mutu entre Catalunya i Espanya. Debades. Mariano Rajoy ja li havia contestat abans, creuant el pont que li havia facilitat El País. El president espanyol va titllar les hipotètiques pretensions que havia publicat el diari del grup Prisa d’“amenaça i xantatge a l’Estat, a la democràcia i als espanyols”. El món a l’inrevés. Qui amenaça de debò i qui pot castigar de veritat, perquè abusa dels poders de l’Estat per fer-ho, atribueix a la víctima els seus mals. Carles Puigdemont ja sabia a què anava ahir a Madrid. A fer-se escoltar per tot aquell qui vulgui. Però això no inclou ni Mariano Rajoy, ni el seu govern, ni el seu partit. Caldrà no atendre les amenaces i el xantatge que ahir va tornar a perpetrar Rajoy i seguir el camí que marcarà la majoria al Parlament de Catalunya. Mentrestant, i ni que només sigui per riure, aquí queda una altra frase per a la història. Segons Mariano Rajoy, les pretensions de Carles Puigdemont liquiden “un element que porta, almenys, 500 anys d’història, que és la sobirania nacional”. La què? La sobirania “nacional”? De quina nació, fa 500 anys? I de quina sobirania parlem? Perquè la que recau en el poble a Espanya és una novetat molt recent.