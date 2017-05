De fa alguns anys i a mesura que el procés sobiranista s’ha anat escampant a Catalunya, el PP, Ciutadans i fins i tot el PSC han repetit una i mil vegades la mateixa fórmula dissuasòria: “Els partits, el Parlament i el govern s’han de dedicar a allò que interessa a la gent”. “Allò que interessa a la gent” se suposa que són els serveis públics, i no la fórmula amb què s’administren perquè siguin més eficaços. Doncs, per una vegada en la vida, cal donar-los la raó. “Allò que interessa a la gent” és, per exemple, no fer cues estèrils als aeroports i no perdre els vols de connexió internacional. Que és exactament el que han hagut de fer des de les vacances de Setmana Santa milers de persones al Prat perquè els policies que els havien de controlar els passaports no donaven l’abast. Un agent o dos per a milers de persones en hores punta, i centenars de vols perduts. Aena diu que és el ministeri d’Interior qui en té la responsabilitat. I és cert. El ministeri d’Interior deu tenir pocs recursos perquè el d’Exteriors els dedica a allò que no hauria d’interessar a la gent. És a dir, a impedir que el president de la Generalitat pugui viatjar al Marroc.