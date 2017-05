Actituds colonials

Una vegada més l’escàndol de les cues al control de passaports de l’aeroport del Prat ha evidenciat la displicència i l’arrogància amb què el govern de l’Estat maltracta els soferts usuaris dels seus mal dits serveis. La pressa a aplicar la norma i la manca absoluta de recursos i persones han provocat durant setmanes cues de més tres hores i han rebentat la paciència dels viatgers que han vist com perdien les seves connexions internacionals. El Prat és subaltern i els subalterns no es connecten amb ningú. Només amb la metròpoli. Davant les denúncies que només han pogut ser gravades amb mòbils –els aeroports són punts d’alta seguretat– el president Rajoy i el delegat Millo han tractat els catalans com uns desgraciats que no mereixen cap consideració. Si es queixen, és per vici. Pur victimisme. Algú deu haver recordat a Mariano Rajoy que fa poc es va comprometre a fer inversions a Catalunya per disminuir l’efecte sedició i algun altre ha indicat a Enric Millo que ell va arribar per ser la cara amable del règim. Finalment, han rectificat i han reconegut –maltractant de pas la Generalitat i els ajuntaments implicats– que hi ha problemes. Problemes que diuen que solucionaran en un mes (!). Gràcies, bwanes! La pregunta impertinent és per què les “desfuncions” per aplicar la nova normativa europea de seguretat només han esclatat al Prat i no a Barajas.