A per totes!

Hem entrat en la recta final. En el darrer episodi, almenys dels previstos, en el denominat “procés sobiranista”, el nostre procés de cada dia. El Tribunal Constitucional ha requerit la fiscalia perquè actuï penalment contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, i els altres membres de la Mesa que no van impedir el debat sobre el referèndum. Mariano Rajoy ja ho ha fer saber a pròxims i llunyans: a partir d’ara no hi haurà cap contemplació. La fixació del seu partit i del seu govern és impedir la celebració del referèndum. No permetre que la situació arribi on va arribar el 9N. La gran pregunta ara és saber fins a on està disposat a arribar Rajoy i també fins a on estan disposats a arribar els diputats de Junts pel Sí i el govern de la Generalitat. I la gran incògnita és determinar qui farà el primer gran error.