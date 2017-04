A fe incerta

El jutge que porta el cas que afecta Jordi Pujol Ferrusola ha decretat que ingressi en presó incondicional, perquè, al seu criteri, l’inculpat continuava desviant diners i destruint proves. En una situació de normalitat política i institucional, en un Estat homologable, no hi hauria res a dir. Però a Espanya les proves que embruten l’actuació d’algunes unitats especials i sindicats policials, la imparcialitat de la fiscalia i l’honradesa del govern de l’Estat s’han anat fent evidents i ho desvirtuen tot. Hi ha molta gent que s’alegra de la causa oberta contra el fill gran de l’expresident Pujol –també a Catalunya–, gent que en aquesta història fa intervenir antigues rancúnies i més passió que tranquil·litat. Gent, igualment, que aprofita l’episodi per desacreditar l’independentisme més moderat i centrat que representava Convergència. N’hi ha, senzillament i finalment, que voldrien saber què hi ha de cert en tot el cas i que s’estimarien que s’hi impartís justícia justa. Aquests darrers ho tenen malament en un Estat tan poc de dret com és el que els toca suportar.